«Хоббита» наконец-то запускают в призводство

Хотя официально информация о решении проблем с производством “Хоббита” не была озвучена, Ян МакКеллен сообщил The Bolton News, что он возвращается в проект, чтобы сыграть Гэндэльфа, и что начало съемок назначено на январь. До сих пор не известно имя режиссера обоих фильмов о хоббитах, которые будут сняты один за другим. Но есть предположение, что сценарист и продюсер Питер Джексон займется этими проектами также, как он сделал это с тремя частями “Властелина колец”. В любом случае, если финансовые вопросы, касающиеся MGM были решены, официального заявления от студии осталось ждать совсем недолго.