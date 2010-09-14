Деми Мур и Кейт Босуорт встретятся на семейном торжестве

Деми Мур, Кейт Босуорт и Томас Хейден Черч сыграют вместе в новой комедии «The Reasonable Bunch». Сюжет фильма будет вращаться вокруг сумасбродного семейного торжества, организованного по случаю свадьбы. На банкете встретятся соперничающие сотрудники и воюющие между собой родственники разных поколений. Кроме того, Мартин Ландау («На север через северо-запад»), Эллен Баркин («Тринадцать друзей Оушена») и Эллен Берстин («Реквием по мечте») также примут участие в проекте. Режиссерское кресло занял дебютант Сэм Левинсон, актер и сын знаменитого Барри Левинсона («Человек дождя»). Съемки «The Reasonable Bunch» начинаются в этом месяце в Нью-Йорке.