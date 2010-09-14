Пенелопа Крус беременна

Округлившийся животик – логичное развитие отношений актрисы и ее нового мужа Хавьера Бардема. Последние фотографии со съемок Пиратов Карибского моря: На странных берегах с Джонни Деппом не оставляют сомнений – Пенелопа Крус вынашивает ребенка Хавьера Бардема. И даже просторная винтажная блузка, в которой ходит героиня Пенелопы, скрыть живот не может. Все мы очень рады за Крус, но как же она завершит работу над фильмом, если съемки начались только в июле, а в прокат Пираты Карибского моря выходят в мае следующего года?