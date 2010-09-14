Почему сестры Олсен отложили показ на Нью-Йоркской Неделе моды?

Мэри-Кейт и Эшли Олсен отложили показ своей коллекции под брендом The Row из-за задержки доставки отшитых образцов. Презентация коллекции, которую изначально планировали представить публике на Неделе моды в Нью-Йорке уже завтра, теперь будет продемонстрирована на Парижской неделе моды. "Мы приняли решение отложить показ коллекции весна / лето 2011 в связи с возникшими проблемами с доставкой образцов",- объяснили Мэри-Кейт и Эшли Олсен в своем публичном заявлении. "Производство и последующие поставки наших образцов задерживаются на несколько дней, что и заставило нас немного отложить шоу. Так что коллекция будет презентована во время Парижской недели моды. Мы очень рады и с нетерпением ждем, когда сможем предстваить нашу линию широкой общественности". По данным WWD, сестры Олсен еще не определились с точной датой показа. Напомним, что дебютная коллекция линии The Row впервые была презентована в Нью-Йорке на Неделе моды в феврале.