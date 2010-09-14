Пьер Ришар отыграет в Киеве три спектакля

Сегодня в Киев прилетает знаменитый французский комик Пьер Ришар, у которого в столице запланировано три спектакля Представления состоятся 15, 16 и 17 сентября в театре им. И. Франко, билеты стоят от 500 до 3000 грн. На сцене актер должен был появиться в компании своего старшего сына-контрабасиста Кристофера, но из-за неважного самочувствия последнего, его подменит брат — саксофонист Оливье. Всего с Пьером прилетают в Киев пять человек: младший сын, режиссер постановки Кристоф Дютрон и три техника. Вся их компания поселится в отеле «Опера» в отдельных номерах, пишет газета Сегодня. Но для 76-летнего Ришара забронировано сразу три «люкса» (в сутки — до 600 евро), различающиеся стилем оформления: американский, французский и русский, один из которых он выберет на свое усмотрение по приезде. Впрочем, актер засиживаться в гостинице, как сообщили организаторы его гастролей, не намерен: «Завтракать он будет в ресторане при отеле, но потом почти до вечера — вплоть до начала репетиций и самого спектакля — у него свободное время, которое Ришар посвятит экскурсиям. Мы покажем ему Владимирский и Михайловский соборы, Андреевскую церковь, Софиевскую площадь, Золотые ворота и центр столицы. В ресторане в центре Киева Пьер будет обедать и ужинать. В этом заведении всегда много клиентов, но когда там будет Ришар, закрывать ресторан для других посетителей не будут, просто уже забронировали актеру отдельный столик. В меню будут блюда как европейской, так и украинской кухни». Из Киева Ришар вылетит со спектаклем в Одессу, а уже 20 и 21 сентября у него гастроли в Москве. Кстати, это будет уже четвертый приезд актера в Украину. Первый раз он побывал в Киеве в 1998-м со спектаклями «Страсти по Ришару» и «Убийство в Вальпараисо», потом был у него и частный визит, а в мае этого года он вместе с супругой Сейлой гостил в Харькове на кинофестивале.