Витас выпустил 2 альбома, макси сингл и подготовил новый CD

В сентябре был подписан контракт с компанией "Квадро диск" о выпуске альбома "Шедевры 3-х веков", куда войдет 15 треков на итальянском, испанском, китайском, русском языках. Россия станет первой страной, где состоится релиз. Далее этот альбом будет выпущен в мировой прокат (более 20 стран). Летом этого года в Азии был выпущен альбом "Бессонная ночь" и макси сингл "Fairy Tale", который сейчас занял лидирующие позиции по продажам в Японии, Корее, Китае, Индонезии. Особый успех имеет композиция с одноименным названием "Fairy Tale" на китайском языке. Параллельно музыкант подготовил авторский альбом "Мама и сын", который будет выпущен в 2011 году в поддержку мирового тура 2011 - 2012 г.г. В настоящий момент Витас находится в Шанхае для записи и участия в сольном концерте 17 сентября с певицей Тан Цань, звездой китайской сцены, а уже на следующий день примет участие в праздничном концерте компании Sichuan Gaozhou liquor Group Co., Ltd. в городе Ченду.