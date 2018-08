Не отрываясь от воспитания детей, Бритни договорилась о совместной работе с продюсером Шоном Гарретом. В недавнем интервью выпуску E! News музыкальный продюсер Шон Гарретт, автор хитов Diva и Video Phone Бейонс Ноулз, рассказал, что в ближайшее время отправится в студию с Бритни Спирс, для которой как-то уже написал песни Toy Soldier, Pull Out и Kiss You All Over. «Я люблю Бритни и я хочу помочь ей вырасти, - прокомментировал Шон. – Я хочу записать что-то такое, что способно облететь весь мир».