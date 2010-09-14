Глеб Самойлов&The Matriх прожили целый день на Первом Альтернативном

В минувший уикенд в съемочном павильоне Первого Альтернативного проходили съемки клипа Глеба Самойлова&The Matrix на песню «Любовью» с дебютного альбома "Прекрасное жестоко". По задумке режиссера клипа Артема Пугача в клипе будет много крови и красивых девушек, мимикой изображающих оргазм во всех его проявлениях. По словам барабанщика и по совместительству директора группы Дмитрия Snake Хакимова выбор места съемок был неслучаен: «Студию A-ONE мы выбрали, потому что она уже стала родной, после наших многократных появлений на телеканале. Мы уже знаем, где у вас кухня, где курят и где гримируются». Съемка длилась более 12 часов, но музыканты, а также все участники съемок стойко выдержали это испытание благодаря теплой и буквально домашней атмосфере Первого Альтернативного. Премьера клипа назначена на 9 октября, на презентации альбома в группы в ДК МАИ.