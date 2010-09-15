Прическа Блейк Лайвли популярнее, чем Дженнифер Энистон

Развивающиеся локоны милой блондинки из сериала «Сплетница» чаще всего заказывают юные создания в парикмахерских салонах. А вот товарный знак Энистон – глянцево-безупречный вид – отошел на второй план. «Это круто», - говорит Блейк. – Конечно, мне очень лестно, но и странно, потому что, когда я была ребенком, то всегда хотела укладывать волосы и выглядеть как Дженнифер Энистон, так что это действительно странно. Я тщательно выпрямляла волосы плойкой и во всем подражала Дженнифер, но была слишком молодой, чтобы действительно копировать ее. Я потрясена, что нынешние девчонки копируют меня». Недавно Лайвли призналась, что не ищет информацию о себе в Интернете, потому что считает, что подобные «сведения» могут действовать на человека разрушительно. «Я хочу сказать, что нахожусь сама с собой постоянной», - заметила она. – Зачем же мне еще любоваться собой в Интернете? Я могу просто посмотреть в зеркало».