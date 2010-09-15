Вышла скандальная книга о Карле Бруни

Во Франции поступила в продажу книга «Карла: секретная жизнь» («Carla: une vie secrete»). Биография первой леди Франции написана журналисткой Бесмой Лаури, ранее опубликовавшей книгу «Зидан: секретная жизнь». В книге рассказывается о детстве и юности Карлы Бруни, о первой пластической операции, которую она сделала в 16 лет, о ее карьере в модельном бизнесе и личной жизни до знакомства с Николя Саркози. Бесма Лаури заявила, что если бы не опасность подачи судебных исков, биография Бруни могла бы быть намного более откровенной. Несмотря на то, что некоторые факты были изъяты из рукописи, автор обещает, что из биографии можно будет узнать ранее неизвестные детали жизни Бруни. Сама Карла Бруни отказалась дать Бесме Лаури интервью, поэтому книга содержит только те сведения, которые журналистке удалось получить из других источников. По данным французского сайта Dontmiss.fr, первая леди ознакомилась с содержанием биографии только в минувшие выходные, за несколько дней до начала продаж книги. Также в книге «Карла: секретная жизнь» Бесма Лаури рассказывает о влиянии Карлы Бруни на французскую политическую жизнь. В интервью RTL автор охарактеризовала Бруни как «бедную богатую девочку» с большими амбициями. На той же неделе в свет выходит другая биография Карлы Бруни - написанная Ивом Дере и Мишелем Дармоном книга «Карла и ее амбиции». Публикация этой биографии не сопровождалась скандалом, хотя книга также посвящена молодости Бруни и ее личной жизни до Елисейского дворца.