Филипп Киркоров продает воспоминания об Алле за 10 миллионов

Филипп Киркоров выставил на продажу свою квартиру на Земляном Валу. Эту жилплощадь певец приобрел еще вместе с Аллой Борисовной в феврале 1993 года. На покупке настоял именно Филипп, поскольку в этом доме он провел свое детство. Тогда еще будущим супругам пришлось выкупить квартиры на двух этажах и сделать из них двухэтажные семикомнатные хоромы. Когда-то трехкомнатная квартира была превращена в просторные апартаменты, к которым были добавлены звукозаписывающая студия, сауна, джакузи, спальня и даже сделан черный ход. При разводе квартира осталась Филиппу. Тут прошло его детство, тут, по соседству, до сих пор живет его отец - Бедрос Киркоров, тут он был счастлив в свой медовый месяц с Аллой Пугачевой. Сегодня предварительная цена за жилплощадь составляет 10 миллионов долларов, сообщает "Московский комсомолец". Филипп объясняет, как решился продать семейное гнездышко, с которым связанно столько воспоминаний: "Память не в стенах, а в сердце, а у этой квартиры такая хорошая аура, атмосфера незабываемая, там были счастливы мои родители, я сам, эта квартира приносит счастье тем, кто там живет. Она, как говорят в народе, "намоленная". Опять же центр, но тихо, во дворе церковь, школы - обычная, музыкальная, где я учился". Вырученные от продажи квартиры средства Филипп планирует вложить в столичную недвижимость, хоть и не признается в этом напрямую. Артист уже побывал в доме, расположенном на пересечении Кутузовского проспекта и Нового Арбата, и осмотрел жилье. А Вы смогли бы продать квартиру, с которой связано столько воспоминаний? Фото muztop