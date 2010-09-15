Пьер Ришар собрался в Софиевский собор

Свое первое путешествие в Украину Пьер Ришар не забудет никогда. В этом он признается сразу, как только в небольшом зале одного из ресторанов в центре Киева, где встречался с украинской прессой, воцаряется необходимая тишина. «Первый приезд в Украину — это было очень забавно, потому что в это же время приехал Клинтон. Он проводил свою пресс-конференцию, я свою, а потом в теленовостях рассказывали о том, что впервые в истории американский Президент приехал в Украину. Когда этот сюжет закончился, диктор сказал: «Ну, а теперь перейдем к серьезным вещам: приехал Пьер Ришар...» «В этот раз я сыграю в театре, и для меня это очень важно. Меня это одновременно и возбуждает, и вызывает опасения, потому что, безусловно, я буду много говорить и, надеюсь, что зрители поймут то, что я буду рассказывать». В Киеве знаменитый француз собирается посетить Софиевский собор и Андреевскую церковь, также Дом-музей Булгакова фото tsn.ua