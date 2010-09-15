Ван Дамм женится на украинке

Жан Клод Ван Дамм разводится с женой ради украинки Алены Кавериной, о помолвке с которой он уже успел объявить у себя на родине в Брюсселе. На днях адвокаты легендарного голливудского актера приступили к сбору документов, необходимых для старта бракоразводного процесса с его женой Глэдис Португез - кстати, он был женат на ней дважды. 49-летний супермен и 23-летняя Каверина познакомились год назад. Роман пары, которую на Западе называют самым необычным интернациональным союзом, развивался стремительно. В последнее время Ван Дамм все чаще стал прилетать на родину своей подруги и даже приобрел там жилье - просторную квартиру в центре Киева. Жан Клод был женат пять раз. фото lifeshowbiz.ru