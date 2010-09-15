Певица Шакира сыграет в индийском фильме

Богиню Кали в индийском фильме "Кали, богиня-воительница" сыграет Шакира. Как говорит продюсер проекта Карана Ароры, переговоры с певицей еще ведутся, причем она уже дала устное согласие, однако пока не подписывала официальных бумаг. В ответ на вопрос, почему на роль Кали выбрали Шакиру, а не какую-нибудь индийскую актрису, Арора заявил, что создатели ленты хотели привлечь к участию в проекте международную звезду. Кроме того, продюсеров привлекла смуглая кожа певицы. Фильм будет сниматься в формате 3D. Съемки пройдут в Лондоне и в одном из городов Восточной Европы. Арора также подчеркнул, что создатели ленты намереваются задействовать компьютерную графику, однако не уточнил, идет ли речь об отдельных эффектах или о создании персонажей полностью на основе технологии захвата движения. Ранее Шакира уже снималась в отдельных эпизодах сериалов "Дурнушка" (Ugly Betty) и "Волшебники из Уэйверли" (Wizards of Waverly Place). фото lenta.ru