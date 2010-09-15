Леди Гага - владелица восьми наград на MTV VMA 2010

На церемонии MTV Video Music Awards 2010, которая прошла в Лос-Анджелесе 12 сентября 2010 года, американская поп-певица Леди Гага завоевала восемь наград. Ей, в частности, присудили премию в главной номинации под названием "Лучшее видео года" за клип "Bad Romance". Об этом сообщается на официальном сайте MTV VMA 2010. Кроме того Леди Гага получила награды в номинациях "Лучшее поп-видео года", "Лучшее видео исполнительницы", "Лучшее сотрудничество", "Лучшее танцевальное видео", "Лучшая хореография", "Лучшая режиссура" и "Лучший монтаж". На соискание премии были выдвинуты два клипа исполнительницы: "Bad Romance" и "Telephone". При этом видео Леди Гаги были представлены в 13 номинациях, что является рекордом премии MTV Video Music Awards. В номинациях "Лучшее хип-хоп видео" и "Лучшее видео исполнителя" две награды получил - Рэпер Эминем . При этом он являлся лидером по числу номинаций среди исполнителей-мужчин. Его клип "Not Afraid" претендовал на восемь наград. Лучшим новым артистом был признан канадский поп-певец Джастин Бибер. В номинации "Лучшее рок-видео" победила группа 30 Seconds to Mars, лидером которой является актер Джаред Лето. фото lenta.ru