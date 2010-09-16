Пласидо Доминго - человек года

Испанскому тенору Пласидо Доминго было присуждено титул "Человек года", латиноамериканской академией музыкальных искусств и наук, сообщает Associated Press. Почетная премия будет вручена 69-летнему певцу на торжественной церемонии в Лас-Вегасе 10 ноября, накануне раздачи латиноамериканских "Грэмми". Как заявили представители Академии, этой наградой они хотели отметить профессиональные и филантропические достижения Доминго. Также титула "Человек года" были удостоены Глория Эстефан, Хулио Иглесиас, Рики Мартин и Карлос Сантана. Карьера Пласидо Доминго началась в 1968 году в нью-йоркском театре Метрополитен-опера, где он пел на протяжении 21 сезона. После он гастролировал по всему миру в проекте "Три тенора" вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом. Доминго также известен как учредитель конкурса оперных певцов "Operalia". Помимо этого тенор организовывал благотворительные концерты в помощь пострадавшим от землетрясения в Мексике и урагана "Катрина" в США. Весной 2010 года Пласидо Доминго перенес операцию по удалению злокачественной опухоли кишечника, но уже спустя несколько недель вернулся на сцену, выступив в "Ла Скала".