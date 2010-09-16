Пенелопа Крус ждёт ребёнка!

Только Пенелопа Крус вышла замуж за Хавьер Бардема, сразу появились слухи о том, что она беременна. Источник со съемочной площадки фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» в Пуэрто-Рико сказал: «Пенелопа 100% беременна, и все стараются сохранить это в тайне». Актриса в последнее время носит просторную одежду, значит срок беременности не меньше 4-5 месяцев. На съемочной площадки фильма все заботятся о Пенелопе, защищают ее от солнца. А на некоторых фото трудно не заметить округлившийся живот, который не может скрыть даже просторная рубашка.