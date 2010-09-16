Матушка Майкла Джексона пошла в суд

Кэтрин Джексон подала в суд на компанию AEG Live, занимавшейся организацией прощальных концертов певца в Лондоне. Об этом сообщает агентство Associated Press. В своем иске она обвиняет компанию в невыполнении заключенного ранее соглашения, а также выдвигает обвинения, связанные со смертью ее сына. По мнению матери певца, именно AEG Live несет ответственность за действия Конрада Мюррея - личного кардиолога Майкла Джексона, которому предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Сам врач свою вину отрицает. Майкл Джексон умер в июне 2009 года в возрасте 50 лет от остановки сердца. Смерть певца наступила в результате передозировки пропофола и других препаратов. По версии следствия, сильнодействующие лекарства были введены пациенту без явной необходимости. Агентство не уточняет, какие требования выдвинула Кэтрин Джексон. Известно лишь, что она выдвинула обвинения не только от своего имени, но и от имени трех детей певца, опекуном которых она является. Также Кэтрин Джексон заявила, что сыну певца - Принцу Майклу - нанесены моральные травмы. По ее словам, ребенок испытал эмоциональный стресс, так как стал свидетелем последних мгновений жизни своего отца. Представитель AEG Live Майкл Рот (Michael Roth) отказался комментировать сложившуюся ситуацию, объяснив это тем, что компания пока не получала иска от Кэтрин Джексон. Майкл Джексон умер за две недели до начала большого концертного тура, с помощью которого он планировал вернуться на сцену. Певец готовил серию из 50 выступлений. Конрад Мюррей был нанят незадолго до начала концертного тура. Президент и исполнительный директор AEG Live Рэнди Филлипс (Randy Phillips) ранее отмечал, что компания платила врачу 150 тысяч долларов в месяц за то, чтобы тот следил за физическим состоянием певца. Суд по делу врача должен состояться в январе 2011 года. Если Конрада Мюррея признают виновным в гибели Джексона, ему может грозить тюремное заключение сроком до четырех лет.