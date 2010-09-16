Нас ждут голодные игры

Гэри Росс станет режиссером "Голодных игр" (Hunger games) - экранизации первой книги одноименной серии от писательницы Сьюзен Коллинз. Об этом сообщает Heatvision. Сюжет книг разворачивается в будущем, где молодые люди обязаны участвовать в так называемых голодных играх на выживание. Однажды в соревнования, где выживает только один, попадает пара Китнисс и Пит, которые оказываются перед нелегким выбором. Компания Lionsgate, которая занимается разработкой проекта, планирует поднять уже популярную в США франшизу до уровня "Сумерек" Стефани Майер. Среди продюсеров картины числится Рон Ховарт, работавший над "Играми разума". Вместе с тем Heatvision подчеркивает, что проект пока находится на раннем этапе разработки, потому, теоретически, имя режиссера может измениться. Последней работой Гэри Росса в качестве режиссера был фильм "Фаворит". Картина рассказывала о судьбе лошади по кличке Фаворит на вершину, ее полуслепого жокея и хозяина лошади. В картине снимались Тоби Магуайр и Джефф Бриджес. фото kinopoisk.ru