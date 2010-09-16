В Голливуде снимут новый фильм об Аль Капоне

Аль Капоне уже неоднократно становился героем кинофильмов. На сей раз компания Warner Bros. снимет биографию знаменитого гангстера. Сценарий для фильма написал Уолон Грин (Walon Green), ранее работавший над Роботом-полицейским-2 и сериалами Скорая помощь и Закон и порядок. Фильм будет называться Сисеро (Cicero) в честь города в Иллинойсе, в котором Капоне в 20-е годы прошлого века развернул преступную деятельность. Предполагается, что стилистически лента будет близка к классическим гангстерским фильмам вроде Ангелов с грязными лицами (1938) и Маленького Цезаря (1931). Имя режиссера пока не известно, сообщается на сайте JoBlo. Об Аль Капоне уже снята кртана Брайана Де Пальмы Неприкасаемые 1987 года гангстера сыграл Роберт Де Ниро. В ленте Капоне 1975 года главную роль исполнил Бен Газзара. Напомним, что на днях стало известно еще об одном байопике, который снимет Голливуд - фильма-биографии легендарного лидера британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри (1946-1991). фото