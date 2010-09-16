После потопа Анджелина Джоли посетила Пакистан

Анджелина Джоли посетила Пакистан.Кинодива, посол доброй воли при Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) приехала лично посмотреть на места, уничтоженные наводнениями, и из первых уст услышать рассказы тех, кто пережил пакистанские потопы. Из-за этого стихийного бедствия в прошлом месяце в Пакистане погибло более 1600 жителей и около 20 миллионов пострадало из-за наводнений. Несколько дней раньше Джоли перечислила жертвам наводнения в Пакистане $100 000. Эта сумма в два раза превысила ту, что перевел пострадавшим президент страны Асиф Али Задри. Агентство ООН по делам беженцев надеется, что поездка актрисы поможет привлечь внимание общественности к пострадавшим от наводнений в Пакистане. ООН обеспокоена распространением голода и болезней среди этих людей. Если не будут приняты срочные меры, то могут умереть около 72 000 недоедающих детей, находящихся в районах, пострадавших от наводнений. Общее число беженцев, по данным ООН, составляет 9 млн человек. фото internovosti.ru