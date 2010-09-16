Осень-зима 2010-2011 мех в моде!

16 сентября 2010, 11:46

Мех играет одну из ключевых ролей в осенне-зимних коллекциях 2010 / 2011 года. Множество дизайнеров предложило свое видение места меха в модной иерархии. Часть дизайнеров выделила ему ведущую роль, другая часть, использовала в качестве фона, который выгодно оттенил остальные вещи из коллекций. Наиболее модны в этом сезоне шубы из меха овцы, лисицы, шиншиллы, кролика, рыси, а также мех с рисунком "под леопарда". Новые коллекции шуб уже в магазине FashionFurs! Густой и многоцветный мех, может быть выстрижен горизонтально или же составлен в геометрический узор из множества кусочков. А может быть естественным, длинноворсовым и необузданным. Модные цвета для осени и зимы 2010/2011 – коралловый, бордо, багряный, лиловый, шоколадный, цвет жимолости. По-прежнему много черного, серого, цветов. Основные модные цвета меховых пальто: серебристый, рыжий, коричневый, чернильный и белый Меховые болеро завоевывают все большую популярность. За теплоту и красоту их полюбили модницы разных стран. Приятно иметь у себя в гардеробе коротенькое меховое болеро, которые способно не только украсить его, но и подчеркнуть вашу индивидуальность. Куртки и жакеты из меха подойдут для создания роскошного и одновременно активного образа. Интересные меховые жилеты в стиле 70-х годов. Хиппи-шик выходит на авансцену модного подиума. Не забываем про подходящий пояс. Очень хороший выбор меховых желетов представлен в магазине FashionFurs (ул. Шота Руставели, 29, бутик Милано) Меховая отделка необычайно популярный тренд в этом сезоне. Мех используется как элемент декора, им украшены рукава, воротники и нижние части пальто. Меховой воротник пальто, курточки, костюма – классический вариант отделки. А вот меховые рукава или нарукавники, меховые манжеты, меховая оторочка по контуру обуви – интересный тренд этого сезона. Чаще всего это сапоги, декорированные мехом или же полностью меховые сапоги, больше похожие на унты. Такие, например, как в коллекции дома Шанель. Нарукавники из меха могут быть как по локоть, так и доходить до линии плеч, превращаясь в меховые рукава. Длинные перчатки будут уместны буквально по любому случаю. Вообще, эта деталь гардероба обладает волшебным свойством: даже обычное платье вкупе с длинными перчатками превращает в элегантный и очень стильный наряд. Меховые шарфы прекрасно будут смотреться с твидовыми костюмами и пальто. А меховые варежки надеваем к шерстяному костюму, а также с коктейльными и трикотажными платьями. Кожаные вещи в моде уже второй сезон подряд. Кожаные платья, юбки, брюки, куртки и плащи, все эти вещи, могут занять достойное место в вашем гардеробе. Старайтесь выбирать качественные вещи, модного кроя, ведь у многих еще живы воспоминания о засилье кожаных плащей в нашем гардеробе, привезенных из Китая в начале 90-х. Тренч в этом сезоне может быть какой угодно длины. Он может закрывать бедра, а может больше напоминать жакет или даже болеро. Глянцевый блеск или блеск золота? Плащи, сияющие как солнце и луна вместе взятые, подходят для гламурных вечеринок. фото dress-code.com.ua

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