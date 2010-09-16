Дениса Рожкова оштрафуют за пропуск съемок

Исполнитель роли напарника Глухаря в одноименном сериале Денис Рожков будет оштрафован за пропуск съемок. Вместо работы актер устроил пикник в парке недалеко от дома с сыном и близкими друзьями. - Денис предупредил, что не сможет приехать в этот съемочный день, правда, причины не уточнил. Расписание же у нас утверждено заранее, - комментирует Life Showbiz администратор площадки Наталья Володина. - За неявку предусмотрен штраф, во-первых. А во-вторых, просто представьте, сколько всего пришлось менять из-за его прихоти... и ладно бы на это была уважительная причина. Причиной отсутствия Дениса на площадке стало желание провести день вместе с сыном Иваном, близкими друзьями и их детьми. Правда, кроме бутылочек со смесью, в колясках лежали бутылки с нефильтрованным пивом, которое веселая компания выпивала на глазах у детей.