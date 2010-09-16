Стинг в Москве выпивает

Легендарный Стинг погулял на полную катушку перед сегодняшним московским концертом. 58-летний англичанин сообщил организаторам своего визита, что возвращается в отель, чтобы выспаться перед шоу, а сам отправился в ресторан с видом на Красную площадь - там он доказал, что пить умеют не только русские. За три часа певец в компании трех музыкантов выпил три бутылки водки (0,75 л. каждая). Стинг приехал в столицу во вторник в 17.00 из Санкт-Петербурга на фирменном «Сапсане»: всю дорогу артист разгадывал кроссворды и удивлял соседей по вагону простотой в общении. В Москве для исполнителя, прибывшего в Белокаменную в поезде с 2000-рублевым билетом, были забронированы царские хоромы. Люкс с видом на Красную площадь обошелся организаторам концерта в 125 тысяч рублей в сутки.