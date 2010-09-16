Журнал People опубликовал самых нарядных знаменитостей

В этот список вошли актрисы Дженнифер Энистон, стиль которой журнал назвал американской классикой, певица Рианна - ее авторы рейтинга охарактеризовали именем Смелая дива, Джессика Альба -Мастер сочетаний, Леа Мишель - Светская львица, звезда Аватара Зои Салдана - Королева красной ковровой дорожки, Гвен Стефани - Мама-рокерша, подруга британского принца Кейт Мидлтон - Будущая принцесса, Рейчел Билсон - Очаровашка в джинсах, Оливия Палермо - Аристократическая девушка и Диана Крюгер - Нонконформистка Полный список 10 самых нарядных и самых безвкусно одетых женщин будет напечатан в номерe People, который поступит в продажу 17 сентября.