Хэйден Пеннетьери переедет жить в Киев?

Американская актриса и возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко Хэйден Пеннетьери рассказала, что планирует переезд в Киев. Кличко сейчас занят строительством дома под Киевом. Когда дом будет готов, Хэйден переедет в Киев, чтоб быть ближе к жениху. Также влюбленная актриса призналась, что до знакомства с Владимиром никогда не интересовалась боксом, а сейчас смотрит все поединки и всегда очень переживает за своего бойфренда, которого Хэйден называет Владом. "Как можно не переживать за любимого?! Когда ты видишь, как на ринг выходит соперник Влада, который хочет причинить ему боль, - эти чувства трудно передать словами", - сказала Пеннетьери. Впервые Владимир Кличко и Хэйден Пеннетьери были замечены вместе в январе этого года. В феврале актриса появилась с обручальным кольцом на пальце, что вызвало слух о том, что пара обручилась. Однако старший брат спортсмена Виталий Кличко опроверг это.