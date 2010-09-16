КіноМолодість очікують у жовтні

У культурному центрі кінотеатру «Київ» відбулася анонсова прес-конференція щодо відкриття Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Сама ж подія розпочнеться в жовтні і в цьому році це 40-й ювілейний кінофестиваль. Андрій Халпахчі генеральний директор МКФ «Молодість» з відвертістю зізнається, що для них, звичайно, це дуже приємно, всі вони з нетерпінням очікують на цю мистецьку подію і нагадує, що саме на цьому фестивалі дебютувало свого часу багато значних режисерів, акторів, тобто ті визначні імена, які сьогодні складають вагому частину сучасного кінематографу. За його словами, у цьому році на фестивалі планується багато цікавих подій. Проте найголовніше те, що організатори фестивалю отримали для перегляду два кінотеатри: «Київ» та «Жовтень». Тож у цьому році будуть не лише традиційні перегляди, сеанси, у більшості вони будуть тепер закінчуватися цікавими зустрічами, своєрідними вечірками як раніше, наприклад був професійний клуб кінематографістів, адже в першу чергу «Молодість», за його словами, це велике свято. Почесним президентом фестивалю залишається Віктор Ющенко, що дуже приємно для творчої команди фестивалю, але звичайно, запрошують та чекають і на діючого президента України Віктора Януковича. Взагалі ж то організатори сподіваються, що ця велика культурна подія щось зробить в цілому позитивного для людей в нашій країні.