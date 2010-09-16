Невеста Бориса Моисеева попросила отменить свадьбу

Свадьба эпатажного российского певца Бориса Моисеева и американки Адель Тодд откладывается на неопределенный срок. Изначально сообщалось, что свадьба Бориса Моисеева и Адель Тодд состоится 15 сентября в Сочи, на Красной Поляне. Но теперь стало известно, что бракосочетания в этот день не будет. Решение об отмене свадьбы в этот день было совместным. Однако также добавляется, что свадьба не отменена совсем, а лишь перенесена на неопределенный срок из-за религиозных убеждений невесты и нежелания огласки своей личной жизни жениха. Иудейская вера Адель запрещает ей праздновать свадьбу в эти дни. А Борис считает, что торжество должно пройти тайно. Общественность узнает о свадьбе только тогда, когда она состоится, пишут российские издания.