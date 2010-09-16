Алла Пугачева играет в подпольном казино

Поклонники Аллы Пугачевой стали часто видеть певицу у здания на Тверском бульваре, где раньше находилось ее любимое казино. В этом игровом клубе у примадонны были особые условия: Алла Борисовна играла бесплатно, а в случае крупного проигрыша ей возвращали деньги. Фото: eg.ru После закрытия казино у здания на Тверском бульваре певица не появлялась почти год. Но несколько недель назад «Мерседес» певицы вновь возник у ворот бывшего игрового клуба. «КП» решила выяснить, что же Пугачева делает в бывшем казино. Поначалу в окружении Пугачевой говорили, что на месте казино открыли бразильский ресторан, куда Алла Борисовна часто заходит. Однако, как выяснилось, ресторан она не посещает, а заходит в это здание либо с бывшего центрального входа в бывший игровой клуб, либо со служебного входа. Там находится закрытый клуб, войти в который можно только по клубным картам. Под этот проект бывшее казино выделило небольшую часть своей площади. Остальные залы закрыты от простых посетителей. Несмотря на то, что клуб позиционирует себя как лотерейный, на входе стоит секьюрити. - Ничем этот лотерейный клуб от казино не отличается! - говорит один из завсегдатаев заведения. - Просто игровые автоматы внешне упростили и перенесли на обычный монитор. И вместо денег и фишек мы в этот терминал теперь опускаем карточку, которую покупаем в кассе. Так что правила остались прежними. Посетитель клуба также рассказал, что Алла Борисовна тоже здесь играет, но не в лотерейном клубе, а в закрытом помещении.