Анна Курникова разделась для американцев (ФОТО)

Анна Курникова разделась для октябрьского номера американского журнала Maxim. Теперь поклонники звезды смогут увидеть ее почти живьем: к журналу прилагается 3D-диск, на котом Аня предстает в почти обнаженном виде. Несмотря на то, что вскоре спортсменка отпразднует 30-летие, фигура Курниковой совсем как у 18-летней девушки. Свои прелести экс-спортсменка демонстрирует в простом, но сексуальном белом бикини. В интервью журналу звезда рассказала о том, что, наконец, стала гражданкой Америки. Ранее Анна не задумывалась о получении паспорта США. Но теперь ей нужен соответствующий документ, так как красотка трудится в организации, поддерживающей американских солдат. Подобно Мэрилин Монро, Курникова посещает военные базы, чтобы поддерживать дух бойцов. Фото: Maxim