Певица-вундеркинд проиграла в телешоу “America’s Got Talent”

10-летняя девочка из Питтсбурга Джеки Ивэнко, которая прославилась на всю Америку исполнением оперных арий, проиграла в финале популярного телешоу "America's Got Talent" (российский аналог - "Минута славы"), сообщает Associated Press. Победителем шоу, транслировавшемся в среду, 15 сентября, на телеканале NBC, стал 30-летний исполнитель блюза Майкл Гримм из Миссисипи. Помимо Ивэнко, считавшейся одной из фавориток конкурса, он сумел опередить певца Джона Кела из Лос-Анджелеса, выступающего под псевдонимом Prince Poppycock, и танцевальную труппу Fighting Gravity из Политехнического университета Вирджинии. В качестве приза Гримм получит один миллион долларов и контракт на гастрольный тур по США. Выигранные деньги музыкант обещал отдать своей бабушке, все имущество которой было разрушено ураганом "Катрина" в 2005 году. Джеки Ивэнко прославилась исполнением арии "O mio babbino caro" из оперы Джакомо Пуччини "Джанни Скикки". После этого ее стали сравнивать со Сьюзан Бойл, шотландской домохозяйкой, ставшей звездой шоу "Britain's Got Talent", но также проигравшей в финале. Джеки Ивэнко уже выпустила сольный альбом под названием "Prelude to a Dream", а в декабре 10-летняя певица должна дебютировать в Карнеги-холле.