Кончаловский не будет выдвигать "Край" на премию американской Киноакадемии

Андрей Кончаловский опроверг свое участие в выдвижении фильма "Край" Алексея Учителя на премию "Оскар", сообщает "Лента.Ру". Когда появились первые сообщения о том, что "Край" выдвинут на соискание премии американской Киноакадемии, многие СМИ ошибочно сообщали, что Андрей Кончаловский принимал участие в заседании оскаровского комитета, который принял это решение. По словам режиссера, он еще два года назад направил в комитет заявление с просьбой исключить его из своих членов, а около года назад - повторное заявление. О том, что фильм "Край" может представить Россию на премии "Оскар", стало известно 9 сентября 2010 года. Фильм строится вокруг героя Великой Отечественной войны Игната в исполнении Владимира Машкова. "Край" будет претендовать на награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Примечательно, что окончательный список номинантов на премию (так называемый шортлист) Киноакадемия объявит только 25 января 2011 года. Победители будут названы на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе 27 февраля 2011 года.