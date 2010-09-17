Костя Цзю станет ведущим шоу «Ти – чемпіон»

Костя Цзю, экс-абсолютный чемпион мира, станет ведущим боксерского шоу «Ти – чемпіон» на телеканале «Украина». Один из самых известных боксеров уже побывал в Киеве, где познакомился с будущими участниками проекта. «Шоу о профессиональных боксерах – очень интересный проект, - рассказывает чемпион, который впервые попробует себя в роли телеведущего. - Хочу, чтобы боксеры подняли уровень своего мастерства». По мнению Кости, «шоу должно «заразить» боксом не только мужчин, но и женскую часть аудитории, а также мотивировать родителей отдавать детей в секции бокса». По формату проекта, в шоу должно быть два ведущих, но имя напарника Кости Цзю пока держится в секрете. Шоу «Ти – чемпіон» объединяет две принципиально важные составляющие. С одной стороны, это спортивный проект – соревнование молодых боксеров за один миллион гривен. С другой – это программа с мощным социальным подтекстом, показывающая непростой путь участника к исполнению своей мечты. На кастинги, которые проводились в Донецке, Симферополе, Львове и Киеве, были приглашены боксеры со всех регионов Украины. В скором времени будут оглашены имена участников, успешно прошедших отборочные туры. Шоу стартует 9 октября. Информация: ТРК «Украина»