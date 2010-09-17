Марсо откроет «Молодость»

40-я по счету «Молодость» случится в Киеве 23 октября. Открывать ее будет фильм «Картахена» (мелодрама о зарождении любви между бывшим боксером и девушкой-инвалидом), где в главных ролях снялись сразу две французские звезды: Софи Марсо («Бум») и Кристофер Ламберт («Горец»). И хотя директор кинофестиваля «Молодость» Андрей Халпахчи пока скрывает имя главной приглашенной звезды, но можно предположить, что это будет Марсо. Во время недавнего приезда в Киев она пообещала «Сегодня», что вернется в октябре. Что касается других звезд, то переговоры идут, но обещают Франсуа Озона («8 женщин»), Тома Тыквера («Парфюмер») и Владимира Меньшова (мало кто знает, что в начале своей карьеры мэтр собирался уходить из кино, но от этого поступка его удержал приз «За актерское мастерство», врученный на «Молодости»). Из фильмов, которые войдут в конкурсную программу, будет «Счастье мое» Сергея Лозницы и российская драма «Другое небо» (о человеке, отправившемся на поиски кинувшей его жены). Призы феста — статуэтка «Скифский олень» и $10 000. Почетный президент — экс-президент Украины Виктор Ющенко и, как добавил Халпахчи, «Виктора Януковича мы тоже надеемся увидеть» Источник