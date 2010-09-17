Ладе Дэнс подарили Феррари за $400 тыся

Не так давно известная российская звезда Лада Дэнс отметила свое 44-летие и была засыпана подарками от приглашенных ею друзей. Но главным подарком, довольно таки ошеломляющим стало очаровательное «Феррари», которое было того же цвета, что и платье именинницы. Также среди подарков у Лады Дэнс оказались золотой крест с бриллиантами от Gavello, белье Agent Provacateur, кольцо в форме осьминога от Loree Rodkin а также качестве подарка на вечеринку пожаловали арабские танцовщицы. Фото: www.paparazzi.ru