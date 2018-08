Возрождение Pink Floyd !!!

Ник Мейсон учасник Pink Floyd призвал своих коллег возродить легендарную британскую рок-группу, сообщает Sky News. По словам музыканта, за последние годы отношения между участниками коллектива значительно улучшились, поэтому Pink Floyd необходимо воссоединиться хотя бы на один концерт, даже если бывшие коллеги не очень к этому готовы. В последний раз гитарист Дэвид Гилмор, басист Роджер Уотерс, клавишник Ричард Райт и ударник Ник Мейсон выступили вместе в 2005 году на благотворительном музыкальном марафоне Live 8 в Лондоне. В "золотом" составе Pink Floyd сыграл впервые за 24 года. Музыканты исполнили вместе четыре песни: "Breathe", "Money", "Wish You Were Here" и "Comfortably Numb". В июле 2010 года Уотерс и Гилмор снова выступили вместе на акции в помощь палестинцам. После Уотерс пообещал, что Гилмор еще раз присоединится к нему на одном из концертов в рамках его гастрольного тура. Новое турне басиста Pink Floyd в честь 30-летия альбома "The Wall" стартовало в Канаде. В ходе гастролей Уотерс посетит и Россию. По мнению Мейсона, нынешняя ситуация благоволит к возрождению Pink Floyd с тем, чтобы поставить изящную точку в истории группы. фото lenta.ru