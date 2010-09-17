Ксения Собчак облаяла собаку Валерии Гай Германики на церемонии вручения премий GQ. Китайская хохлатая Моня вступила в диалог с эксцентричной телеведущей, которая с детства любит поспорить. За долгие годы работы на проекте «Дом-2» Ксения Собчак научилась находить общий язык с людьми абсолютно разного уровня интеллекта и даже с его полным отсутствием. Проверить свое умение Ксюша решилась на вручении премии GQ «Человек года», когда на сцену поднялась за своим призом «Женщина года» юное дарование Валерия Гай Германика вместе со своим верным спутником - подвижным псом по кличке Моня. Китайская хохлатая уже несколько лет повсюду сопровождает свою хозяйку, поэтому поведению в обществе обучена, и ранее в нападении на людей замечена не была. Чего не скажешь про Ксению Анатольевну, которую хлебом не корми - дай сразиться с кем-нибудь в лингвистическом поединке. Неловкая пауза, повисшая в воздухе, когда туда вышла не слишком любящая подобные мероприятия Лера, была разбавлена утонченным лаем ...Ксюши, которая попыталась привлечь внимание Мануэля. Видимо Собчак сказала ему что-то грубое, так как отреагировал он вовсе не радостно. Правда перепалка теледивы и китайской хохлатой продлилась недолго. Высказав пару ласковых Ксении, Моня грациозно удалилась с хозяйкой за кулисы.