Аппетитная фигуристка Анна Семенович оказалась в центре новых интрижек на старте ледникового шоу Ильи Авербуха "Лед и Пламень". 39-летний жених артистки, бизнесмен Дмитрий Канищев, приревновал ее к партнеру по шоу - стеснительному актеру Вячеславу Манучарову. Разговор двух мужчин, один из которых Аню ужинает, а второй - танцует, состоялся после первой съемки проекта, стартующего 19 сентября на Первом канале. Супероткровенный танец Семенович и Манучарова настолько взбудоражил фантазию избранника певицы, что после окончания записи бизнесмен решил один на один объяснить актеру, что Аня - девушка, конечно, шикарная, но вовсе не свободная. Разговор длился не более 10 минут, однако, судя по выражению лиц собеседников, беседа проходила на повышенных тонах.