Тимати расстался с девушкой

Тимати, который в угоду имиджу покорителя женских сердец скрывал от публики свои настоящие отношения, теперь по-настоящему свободен. Рэпер расстался с девушкой Милой, которая около трех лет, как тень, повсюду была рядом с артистом, но при этом старалась оставаться незаметной для окружающих. Совсем недавно Тима отметил свой двадцать седьмой день рождения в любимом артистом и его друзьями местечке на юге Франции - Сен-Тропе. Шампанское лилось рекой, а большинство подарков пришлось оставить за границей, так как для их транспортировки пришлось бы нанимать отдельный самолет. Но на днях выяснилось, что не все дары были отданы в срок. В ночь с 13 на 14 сентября Тимати выложил у себя в Твиттере ссылку на некий видеоклип с весьма «говорящим» комментарием самого артиста. - Мне жаль, что так получилось. Все было бы иначе, если бы мы были терпимее и мудрее, - пишет Тимур. - Мила уже устала от его популярности, постоянных разъездов по гастролям, бесконечных сплетен, - рассказала Life Showbiz подруга бывшей девушки рэпера. - А самое обидное, что Тимати не афишировал их отношения и не представлял ее никому в качестве единственной любимой женщины. - Я не готов обсуждать пока эту тему, - сказал нам Тимати. Это все, что удалось узнать у артиста по этому поводу.