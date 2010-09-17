Собчак слилась в продолжительном поцелуе с писателем Иновым прямо на сцене

На церемонии вручения премии журнала GQ «Человек года» Ксения Собчак вновь продемонстрировала собравшимся свое владение искусством поцелуя - объектом внимания телеведущей стал писатель Михаил Инов. Михаил Инов назван журналом лучшим представителем своей профессии. - Возможно, Вас не предупредили, но у меня есть своего рода традиция, - обратилась Ксюша к Михаилу, который большую часть своей жизни провел в Новом свете. – Я это делаю каждый год, но обычно со своими партнерами по сцене: Канделаки, Малахов. Но в этом году мне разрешили выбрать самого симпатичного лауреата. И я выбрала Вас. После этого Собчак слилась с писателем в продолжительном поцелуе.