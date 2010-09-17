Голливуд начал съемки фильма-биографии Фредди Меркьюри

Голливуд начал съемки одной из самых долгожданных лент - фильма-биографии легендарного лидера британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри (1946-1991). После многолетних настойчивых уговоров свое согласие на съемки фильма наконец дали музыканты Queen - гитарист Брайан Мэй, ударник Роджер Тейлор и бас-гитарист Джон Дикон, а также менеджер коллектива Джим Бич. Стало известно, что коллеги Меркьюри дали разрешение на использование музыки в новом фильме, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на The Sunday Express. Лента еще не получила названия. Однако, как сообщил изданию один из представителей проекта, после упорных усилий и финансовых предложений со стороны Голливуда идея начала реализовываться. "Картину нельзя создать без потрясающей музыки коллектива, а музыканты до сих пор отвечали отказом", - добавил представитель. Фильм, как надеются участники проекта, выйдет на экраны в конце будущего года - к 20-летней годовщине смерти выдающего музыканта.