Таня Пискарева создает группу из звездных детей

На праздновании трехлетия женского канала Maxxi-TV популярная украинская певица Татьяна Пискарева подарила гостям вечеринки свои хиты «Обручальных колец золото» и «Целую в сердце» в живом исполнении. После чего под бурные аплодисменты, приятно удивила всех присутствующих в зале звезд. «Дорогие мои, спешу вам сообщить, что я приглашаю ваших детей в возрасте от трех с половиной до шести лет в детскую шоу-группу «Бусинки», - с улыбкой заявила со сцены известная певица, держа за руку свою доченьку Анастасию. По словам Тани, она готова два раза в неделю посвящать себя работе с детьми украинских звезд. Да и по глазам самих селебритиз было видно, что им было бы очень интересно узнать, унаследовали ли их чада задатки родителей. «Глядя на творческие способности моей Насти, мне не хочется закрывать на это глаза, поэтому я предлагаю всем вам раскрывать способности наших детей вместе», - добавила Заслуженная артистка Украины. Уже давно Татьяна Пискарева не только радует поклонников своими песнями, но и всячески поддерживает молодые таланты. В последнее время артистка принимала участие во многих популярных телепроектах, среди которых вторая и третья украинская «Фабрика зірок» и музыкальное шоу «Народна Зірка».