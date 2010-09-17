Аня Седокова больше не враждует с бывшим мужем

прошлом году состоялась помолвка Анны Седоковой и ее давнего друга, предпринимателя Максима Шевченко. Пара пока не спешит идти в загс, объясняя задержку недостатком свободного времени. «Хотя мы живем вместе уже больше года и можем так жить дальше, - рассказала Анна в интервью газете «Сегодня». - Мы любим друг друга, а это самое главное. Буду ли я ще в принципе надевать белое платье? Не знаю, посмотрим. Сейчас и меня, и у Макса очень много работы, и мы думаем, прежде всего, о рабочих проектах, а когда выпадет достаточно большое окно - сразу и поженимся». Бывшая солистка группы «ВИА Гра» довольна, что жених подружился с ее дочерью от первого брака: «Каждую ночь Алинка приходит к нам и ложиться с нами спать, получается, что я - справа, Алинка - посредине, Макс - слева. Так что мы даже ночью спим все вместе. Я все время радуюсь тому, как они играют, что они, в принципе, интересны друг другу». Отец Алины - футболист Валентин Белькевич - сумел вернуть расположение певицы: «Между нами отличные отношения сейчас. Никто к другому в душу не лезет. Я рада, что у него сейчас развивается тренерская карьера. Он счастлив в своей семье, я - в своей, и мы делаем все, чтобы нашему общему ребенку было хорошо».