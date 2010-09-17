Сын Орбакайте влюбился в девушку Билана

Похоже, старший внук Пугачевой, Никита Пресняков, характером и манерой поведения пошел в свою звездную бабушку. С девушками у него точно такие же отношения, как в свое время были и у Аллы с мужчинами. Он их меняет как перчатки! У рыжеволосого звездного отпрыска множество подружек... Однако Никите все мало! А недавно 19-летний юноша решился отбить девушку у... Димы Билана! Возможно, на это Преснякова подтолкнуло заявление триумфатора "Евровидения" о том, что его отношения с моделью Еленой Кулецкой пиар… Никита и Лена познакомились на съемках шоу "Жестокие игры". С первых же дней съемок внук Примадонны и девушка Билана нашли общий язык и не на шутку сдружились и сблизились. "Никита - очень интересный парень! - обронила как-то Лена. - Мне с ним очень комфортно!" Слова модели, видно, вскружили парню голову. И уже через несколько дней друзья Никиты заговорили о том, что он... без памяти влюбился. Но несмотря на то что Лена несвободна, прятать свои чувства парень не стал. При каждом удобном случае он старался обнять Кулецкую, не отходил от нее ни на минуту, пытаясь быть поближе к ней... А в один из дней набрался смелости и... поцеловал! Даже после завершения съемок шоу сын Орбакайте не оставляет своей мечты о Лене... "Он постоянно звонит ей, забрасывает ее СМС! - рассказал один из друзей Никиты. - Вот только Лена не отвечает ему... Но Никитос все равно надеется! А пока старается забыться, гуляя по вечеринкам и меняя подруг. Даже с бабушкой из-за этого повздорил! Она против его частых загулов..."