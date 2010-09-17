Мадонна перестала за собой следить

Мадонна видать так поглощена съемками нового фильма W.E., что абсолютно забыла о своем имидже вечно молодой и эпатажной звезды….Своим недавним появлением на съемочной площадке Мадонна поразила всех свои не особо приглядным видом – в сильно постаревшей звезде трудно было узнать ту эффектную Мадонну, которой все всегда восхищались… Звезда щеголяла на съемках без макияжа, одета в бесформенный серый кардиган, подвернутые джинсы и кроссовки. Но похоже Мадонне плевать, по всей видимости в новом виде и стиле она чувствует себя прекрасно. Напомним, что это уже второй фильм Мадонны, который будет посвящен любви покойного английского короля Эдуарда VIII и разведенной американки Уоллис Симпсон, из-за которой монарх отрекся от престола в 1936 году. Съемки картины, чей бюджет составил 18 миллионов фунтов стерлингов, уже прошли в Великобритании и Франции.