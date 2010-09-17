Куценко сделал себе тату на спине

"Пошли все! Сделал наколище! Котяра!" - написал вчера в интернет-блоге на Твиттере популярный российский киноактер. Гоша Куценко не только написал, но и фотографию с новой татуировкой приложил. На спине у артиста теперь красуется грозный котяра, оскаливший пасть. Мастера тату говорят, что татуировку в виде злобного кота чаще всего делают представители криминального мира. Мол, кот - один из опознавательных знаков воров в законе. Но и среди законопослушных граждан имеются поклонники этой "картинки". Обычно такие татуировки делают свободолюбивые, мистические натуры. Ведь, как известно, в мифологии кот - символ ночи, магии, свободы и лени. Поклонницы, переживающие за спину актера, могут быть спокойны. Тату у Гоши временное. Через месяц от него не останется и следа.