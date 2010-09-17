Наташа Королева сделала себе пластику

Известная российская певица призналась, что она ложилась под нож пластического хирурга. "После рождения сына Архипа у меня, как и у многих женщин, были проблемы с фигурой, - откровенно говорит Наташа. - Но если с излишками веса я все-таки справилась сама, то вот с обвисшей грудью пришлось повозиться... Впервые признаюсь в этом, но я сделала пластическую операцию. И не жалею об этом! Все-таки внешность в работе певицы играет не последнюю роль... Да и мужу-красавцу надо, как-никак, соответствовать!" По словам Королевой, решиться на подобную операцию ей было нелегко. Ведь это большой удар по здоровью и значительный риск... Но все прошло хорошо. "Если подумать, то в таких операциях нет ничего плохого! - говорит звезда. - Красота требует жертв! И я заявляю, что, если придет время, лет через 10-15, я вновь сделаю пластику! В современном мире это уже обычное дело. Ничего зазорного здесь я не вижу". Источник: taini-zvezd.ru