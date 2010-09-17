Марк Чепмен хотел убить Элизабет Тейлор

Марк Чепмен, убивший в декабре 1980 года Джона Леннона, признался, что сделал это из эгоизма. Журналисты узнали об этом из обнародованного текста заседания комиссии по условно-досрочному освобождению в Нью-Йорке. “Я стал убийцей, а убийцы – это вам не просто кто-то”, - заявил 55-летний Чепмен во время заседания. Он рассказал, что составил целый список знаменитостей, которых намеревался убить. В этот список, в частности, входил телеведущий Джонни Карсон и актриса Элизабет Тейлор. Имя Леннона стояло первым. “Я плохо соображал и принял ужасное решение прервать жизнь другого человека. Я сделал это из эгоизма”, - признался Чемпен. В настоящее время Чемпен продолжает отбывать наказание в одной из американских тюрем. Он работает грузчиком и секретарем в тюремной библиотеке юридической литературы. Напомним, что в начале сентября ему было отказано в досрочном освобождении в шестой раз. Думаю, отныне к Йоко Оно, протестующей против освобождения Чепмена, присоединятся и Лиз Тейлор с ведущим.