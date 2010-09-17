Суд довел Джорджа Майкла до слез

В пятницу, 17 декабря, адвокаты певца от его имени обратились в Королевский суд лондонского района Блэкфрайарс с просьбой освободить Майкла под залог. Суд, однако, отклонил ходатайство. По словам очевидцев, решение суда оказалось для артиста неожиданным и, когда его уводили из суда, он был в слезах. Однако партнер певца Кенни Госс заявил газете Mirror, что Майкл "в порядке и нормально справляется", сообщил в пятницу телеканал Sky News. Напомним, что Джордж Майкл, настоящее имя которого - Георгиос Панайоту, - был арестован 4 июля 2010 года на севере Лондона, после того, как на своем Range Rover врезался в фотосалон. На судебном заседании в конце августа Джордж Майкл признал себя виновным в хранении марихуаны и вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения. За это суд оштрафовал певца на 1 тысячу 250 фунтов стерлингов. 14 сентября суд приговорил певца к восьми неделям тюремного заключения и штрафу. Подобные происшествия случаются с певцом регулярно, и за последние годы он неоднократно попадал в ДТП, будучи под воздействием наркотиков. Однако в тюрьму Джордж Майкл попал впервые.