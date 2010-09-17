Владимир Сорокин побывал на том свете

Известный российский писатель Владимир Сорокин пережил клиническую смерть. Это произошло еще во время летнего отдыха за рубежом. Прославленный литератор попал в больницу с нестерпимой болью в сердце и в какой-то момент потерял сознанение. "Я загремел в больницу. Сердце болело жутко. На какое-то время я отключился, а потом врачи рассказали, что у меня сердце на шесть секунд останавливалось", - рассказал журналистам сам писатель. К счастью, перенесенный инфаркт не дает о себе знать: 55-летний писатель, как и прежде, активно трудится и регулярно выходи в свет. "Раньше все мечтали жить поближе к центру Москвы, а теперь, наоборот, бегут подальше. Как бы я ни любил этот город, но жить здесь становится просто невозможно", - признался Владимир Георгиевич